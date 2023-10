Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Dienstagvormittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 1,90 EUR.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:03 Uhr um 0,3 Prozent auf 1,90 EUR ab. In der Spitze fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,90 EUR. Bei 1,92 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 3.717 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,86 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 155,89 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.06.2023 (1,37 EUR). Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 38,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 04.10.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,13 USD je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat Tilray (ex Aphria) 176,95 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 153,21 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.01.2024 veröffentlicht.

2024 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,194 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

