Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittag höher

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Um 11:58 Uhr stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 1,70 USD. Bisher wurden heute 30.758 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.

Am 06.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,12 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 66,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.06.2023 bei 1,50 USD. Mit einem Kursverlust von 11,76 Prozent würde die Tilray (ex Aphria)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 04.10.2023 äußerte sich Tilray (ex Aphria) zu den Kennzahlen des am 31.08.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 176,95 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 153,21 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.01.2024 erfolgen.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,204 USD einfahren.

