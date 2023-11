Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 1,63 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 1,63 USD. In der Spitze büßte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,63 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 1,66 USD. Bisher wurden heute 2.585.030 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.

Am 06.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,12 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 213,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Am 22.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 1,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 04.10.2023. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,13 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 176,95 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 153,21 USD in den Büchern standen.

Tilray (ex Aphria) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.01.2024 vorlegen.

In der Tilray (ex Aphria)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,204 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

