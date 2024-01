Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) verteidigt am Mittag Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 2,00 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel um 11:46 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 2,00 USD. Von der Tilray (ex Aphria)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20.262 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 3,59 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 79,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.06.2023 bei 1,50 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 30.11.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,11 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 193,77 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tilray (ex Aphria) einen Umsatz von 144,14 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 03.04.2024 dürfte Tilray (ex Aphria) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 13.01.2025 dürfte Tilray (ex Aphria) die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,224 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie gibt an der NASDAQ nach: Tilray bleibt weiter in der Verlustzone

Ausblick: Tilray (ex Aphria) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse