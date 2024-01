Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gibt am Nachmittag deutlich nach

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,3 Prozent auf 1,90 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr mit Abschlägen von 5,3 Prozent bei 1,90 USD. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,89 USD nach. Bei 1,98 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 11.060.474 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,59 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 89,45 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.06.2023 bei 1,50 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 26,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Tilray (ex Aphria) 193,77 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 144,14 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 03.04.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Tilray (ex Aphria) möglicherweise am 13.01.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2024 einen Verlust in Höhe von -0,224 USD ausweisen wird.

