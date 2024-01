Tilray (ex Aphria) Aktie News: Anleger greifen bei Tilray (ex Aphria) am Vormittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,8 Prozent auf 1,86 EUR.

Um 08:00 Uhr stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 4,8 Prozent auf 1,86 EUR. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,86 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,86 EUR. Zuletzt wechselten 10.000 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 12.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 43,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2023 bei 1,38 EUR. Abschläge von 25,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Tilray (ex Aphria) gewährte am 09.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.11.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 193,77 USD – ein Plus von 34,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tilray (ex Aphria) 144,14 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.04.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Tilray (ex Aphria)-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 13.01.2025.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,224 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

