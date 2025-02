Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,1 Prozent auf 0,960 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,1 Prozent auf 0,960 USD ab. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,953 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,969 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 492.835 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,965 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 208,822 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.02.2025 Kursverluste bis auf 0,940 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,094 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.11.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tilray (ex Aphria) am 10.01.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 193,77 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 210,95 Mio. USD ausgewiesen.

Tilray (ex Aphria) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 15.04.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Tilray (ex Aphria)-Verlust in Höhe von -0,185 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie auf Talfahrt: Tilray weitet Verluste aus

Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tilray-Aktie fällt: Tilray kann Verluste etwas reduzieren - Umsatz aber unter Erwartungen