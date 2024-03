Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Montagnachmittag südwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,9 Prozent auf 1,69 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 1,69 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,67 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,69 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 4.161.263 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.09.2023 auf bis zu 3,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 101,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.06.2023 (1,50 USD). Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 10,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Tilray (ex Aphria)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,11 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 193,77 USD – das entspricht einem Zuwachs von 34,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 144,14 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 03.04.2024 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2025 einen Verlust in Höhe von -0,086 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Ende der Talfahrt? Canopy-Growth beruft eine außerordentliche Aktionärsversammlung ein - die Gründe

Tilray-Aktie gibt an der NASDAQ nach: Tilray bleibt weiter in der Verlustzone

Ausblick: Tilray (ex Aphria) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal