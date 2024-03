Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Vormittag nahezu unbewegt

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Tilray (ex Aphria)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 1,56 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:15 Uhr bei der Tilray (ex Aphria)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 1,56 EUR. In der Spitze gewann die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,57 EUR. Die Abwärtsbewegung der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging bis auf 1,54 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,56 EUR. Der Tagesumsatz der Tilray (ex Aphria)-Aktie belief sich zuletzt auf 10.874 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.09.2023 auf bis zu 3,24 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 107,56 Prozent Plus fehlen der Tilray (ex Aphria)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,37 EUR. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 12,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Tilray (ex Aphria)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 09.01.2024 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 193,77 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 144,14 USD umgesetzt worden waren.

Tilray (ex Aphria) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 03.04.2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2025 einen Verlust in Höhe von -0,086 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

