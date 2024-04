Tilray (ex Aphria) Aktie News: Anleger schicken Tilray (ex Aphria) am Nachmittag ins Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Das Papier von Tilray (ex Aphria) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 4,2 Prozent auf 1,94 USD ab.

Der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 4,2 Prozent auf 1,94 USD. Das bisherige Tagestief markierte Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,91 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 2,01 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.838.750 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 06.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,40 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 75,71 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,50 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 22,48 Prozent Luft nach unten.

Tilray (ex Aphria)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 09.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 29.02.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Tilray (ex Aphria) 188,34 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 144,14 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2024 veröffentlicht. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Tilray (ex Aphria) möglicherweise am 15.04.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2024 einen Verlust in Höhe von -0,258 USD je Aktie ausweisen dürften.

