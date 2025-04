Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) wird am Nachmittag ausgebremst

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Das Papier von Tilray (ex Aphria) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,4 Prozent auf 0,488 USD ab.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:51 Uhr 3,4 Prozent im Minus bei 0,488 USD. Zwischenzeitlich weitete die Tilray (ex Aphria)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,486 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,505 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 263.678 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,515 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 415,052 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 0,450 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 7,844 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tilray (ex Aphria) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 08.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 28.02.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Tilray (ex Aphria) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,87 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,36 Prozent auf 185,78 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 188,34 Mio. USD gelegen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Tilray (ex Aphria) wird am 23.07.2025 gerechnet. Tilray (ex Aphria) dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 14.04.2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2025 einen Verlust in Höhe von -0,956 USD je Aktie ausweisen dürften.

