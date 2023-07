Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Dienstagmittag mit KursVerlusten

Tilray (ex Aphria) im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 1,55 EUR.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:53 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 1,55 EUR. In der Spitze büßte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,45 EUR ein. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,56 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 37.921 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Bei 4,86 EUR erreichte der Titel am 05.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 213,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,37 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 11,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Tilray (ex Aphria) gewährte am 11.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 28.02.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,90 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) 0,09 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Tilray (ex Aphria) mit einem Umsatz von insgesamt 145,59 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,87 USD erwirtschaftet worden waren, um 4,14 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 27.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2023 einen Verlust in Höhe von -2,222 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie: Tilray will inmitten der Konsolidierung am kanadischen Cannabismarkt HEXO kaufen

Tilray schreibt rote Zahlen - Tilray-Aktie nimmt an der NASDAQ deutlich ab

Ausblick: Tilray (ex Aphria) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse