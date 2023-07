Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gibt am Dienstagvormittag ab

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 3,8 Prozent auf 1,51 EUR ab.

Um 09:19 Uhr fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 3,8 Prozent auf 1,51 EUR ab. Das Tagestief markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,45 EUR. Bei 1,56 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 26.138 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,86 EUR an. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 68,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 1,37 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.06.2023). Mit einem Kursverlust von 9,27 Prozent würde die Tilray (ex Aphria)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 10.04.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,90 USD gegenüber 0,09 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 145,59 USD – das entspricht einem Abschlag von 4,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 151,87 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Tilray (ex Aphria) am 27.07.2023 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2023 einen Verlust in Höhe von -2,222 USD je Aktie ausweisen dürften.

