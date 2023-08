Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) büßt am Freitagmittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 2,58 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 12:02 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 2,58 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 19.056 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Bei 5,12 USD markierte der Titel am 06.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 98,45 Prozent hinzugewinnen. Am 22.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 41,86 Prozent würde die Tilray (ex Aphria)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 184,19 USD, während im Vorjahreszeitraum 169,16 USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 06.10.2023 präsentieren.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,165 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tabak-Gigant Philip Morris plant offenbar Übernahme von Cannabis-Unternehmen Syqe Medical

Tilray mit Begrenzung der Verluste im Quartal - Tilray-Aktie an der NASDAQ im Aufwind

Ausblick: Tilray (ex Aphria) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal