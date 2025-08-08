Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zündet am Montagnachmittag Kursrakete

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 20,0 Prozent auf 0,779 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 20,0 Prozent auf 0,779 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 0,804 USD. Bei 0,788 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 4.005.966 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 16.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,980 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 154,335 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,351 USD am 24.06.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 54,913 Prozent Luft nach unten.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 28.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) -0,04 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 224,53 Mio. USD – eine Minderung von 2,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 229,88 Mio. USD eingefahren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,099 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

