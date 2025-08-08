Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zündet am Montagnachmittag Kursrakete
Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 20,0 Prozent auf 0,779 USD.
Um 15:53 Uhr wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 20,0 Prozent auf 0,779 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 0,804 USD. Bei 0,788 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 4.005.966 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.
Am 16.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,980 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 154,335 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,351 USD am 24.06.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 54,913 Prozent Luft nach unten.
Tilray (ex Aphria) ließ sich am 28.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) -0,04 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 224,53 Mio. USD – eine Minderung von 2,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 229,88 Mio. USD eingefahren.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,099 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.
Alle: Alle Empfehlungen