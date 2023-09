Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zieht am Montagvormittag an

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 2,82 EUR.

Um 09:19 Uhr wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 2,82 EUR nach oben. Bei 2,83 EUR erreichte die Tilray (ex Aphria)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 2,83 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 6.742 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 4,86 EUR erreichte der Titel am 05.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 72,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,37 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 51,42 Prozent würde die Tilray (ex Aphria)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Zahlen des am 31.05.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tilray (ex Aphria) am 26.07.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,15 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,90 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 184,19 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 169,16 USD umgesetzt worden waren.

Am 06.10.2023 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,165 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

