Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittag mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 1,91 USD.

Der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 11:51 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 1,91 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 23.108 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2022 markierte das Papier bei 3,72 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 48,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 1,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2023). Abschläge von 21,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 04.10.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,13 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 176,95 USD im Vergleich zu 153,21 USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.01.2024 erfolgen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,204 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

