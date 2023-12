Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Montagnachmittag im Minus

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 1,89 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 1,89 USD abwärts. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie sank bis auf 1,87 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 1,90 USD. Von der Tilray (ex Aphria)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.876.192 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2022 bei 3,72 USD. 96,89 Prozent Plus fehlen der Tilray (ex Aphria)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.06.2023 Kursverluste bis auf 1,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,61 Prozent würde die Tilray (ex Aphria)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 04.10.2023 hat Tilray (ex Aphria) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2023 – vorgestellt. Tilray (ex Aphria) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,13 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 176,95 USD im Vergleich zu 153,21 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.01.2024 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,204 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

NASDAQ-Wert Tilray-Aktie schwächer: Tilray verbucht weniger Verlust - Umsatzerwartungen übertroffen

Ausblick: Tilray (ex Aphria) präsentiert Quartalsergebnisse

NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie mit Gewinnmitnahmen nach Rally-Modus: Aussicht auf Neueinstufung von Cannabis in den USA beflügelt