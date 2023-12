Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Montagvormittag mit roter Tendenz

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,2 Prozent auf 1,77 EUR.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte um 08:56 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 1,77 EUR. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,77 EUR nach. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 1,79 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.563 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,51 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.12.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 98,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,37 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 22,42 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 31.08.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tilray (ex Aphria) am 04.10.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,13 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 153,21 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 176,95 USD ausgewiesen.

Tilray (ex Aphria) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.01.2024 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,204 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

