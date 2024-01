Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Tilray (ex Aphria) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,5 Prozent auf 1,89 USD ab.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 11:53 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 1,89 USD. Von der Tilray (ex Aphria)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.449 Stück gehandelt.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,59 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 89,95 Prozent hinzugewinnen. Am 22.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,50 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 20,63 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,11 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 193,77 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 144,14 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 03.04.2024 dürfte Tilray (ex Aphria) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 13.01.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,224 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

