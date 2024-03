Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) präsentiert sich am Mittag stärker

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Zuletzt wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 1,70 USD nach oben.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) legte um 11:45 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,8 Prozent auf 1,70 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 13.833 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,40 USD erreichte der Titel am 06.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 100,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 22.06.2023 Kursverluste bis auf 1,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 11,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,11 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34,44 Prozent auf 193,77 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 144,14 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.04.2024 dürfte Tilray (ex Aphria) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

In der Tilray (ex Aphria)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,086 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

