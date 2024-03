Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Dienstagvormittag im Plus

Kurs der Tilray (ex Aphria)

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Tilray (ex Aphria) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 1,54 EUR.

Um 09:11 Uhr konnte die Aktie von Tilray (ex Aphria) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 1,54 EUR. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,55 EUR an. Bei 1,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via Tradegate 1.324 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Bei 3,24 EUR markierte der Titel am 13.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tilray (ex Aphria)-Aktie 110,39 Prozent zulegen. Bei 1,37 EUR fiel das Papier am 22.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 11,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Tilray (ex Aphria)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 09.01.2024 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,11 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 193,77 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 144,14 USD umgesetzt.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Tilray (ex Aphria) wird am 03.04.2024 gerechnet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,086 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie stehen.

