Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Tilray (ex Aphria)

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 0,605 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 0,605 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bisher bei 0,599 USD. Bei 0,624 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.560.768 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 05.04.2024 markierte das Papier bei 2,965 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 390,002 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 11.03.2025 Kursverluste bis auf 0,585 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 3,388 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 30.11.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Tilray (ex Aphria) am 10.01.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 210,95 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tilray (ex Aphria) einen Umsatz von 193,77 Mio. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Tilray (ex Aphria) am 15.04.2025 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,185 USD je Aktie in den Tilray (ex Aphria)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie auf Talfahrt: Tilray weitet Verluste aus

Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tilray-Aktie fällt: Tilray kann Verluste etwas reduzieren - Umsatz aber unter Erwartungen