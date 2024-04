Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagnachmittag verlustreich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 1,89 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 1,89 USD. Zwischenzeitlich weitete die Tilray (ex Aphria)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,88 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 1,90 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 649.628 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 06.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 80,37 Prozent hinzugewinnen. Am 22.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 20,42 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Tilray (ex Aphria)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 29.02.2024 abgelaufenen Quartal legte Tilray (ex Aphria) am 09.04.2024 vor. Tilray (ex Aphria) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,90 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 188,34 USD im Vergleich zu 145,59 USD im Vorjahresquartal.

Die Tilray (ex Aphria)-Bilanz für Q4 2024 wird am 24.07.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Tilray (ex Aphria) rechnen Experten am 15.04.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,270 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray enttäuscht mit Zahlenwerk - Tilray-Aktie -20 Prozent

Kursachterbahn bei Canopy Growth & Co.: Darum können Cannabis-Aktien die Gewinne nicht halten

Canopy Growth, Tilray & Co.: So reagieren Cannabis-Aktien im Ausland auf die Legalisierung in Deutschland