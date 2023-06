Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Montagmittag fester

Um 12:01 Uhr stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 1,60 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 5.448 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Bei 5,12 USD markierte der Titel am 06.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 220,00 Prozent wieder erreichen. Am 09.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,58 USD. Abschläge von 1,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 10.04.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,90 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,14 Prozent auf 145,59 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tilray (ex Aphria) 151,87 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Tilray (ex Aphria) am 27.07.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -2,222 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

