Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gewinnt am Montagnachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 1,82 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,4 Prozent auf 1,82 USD. Im Tageshoch stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,83 USD. Bei 1,81 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 174.514 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 06.09.2023 auf bis zu 3,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 87,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.03.2024 bei 1,60 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 11,85 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 29.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,21 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 229,88 Mio. USD im Vergleich zu 184,19 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Am 03.10.2024 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Tilray (ex Aphria) veröffentlicht werden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,098 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

