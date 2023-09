Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Dienstagmittag ohne große Veränderung

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel bei 3,31 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel kam die Tilray (ex Aphria)-Aktie um 12:03 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 3,31 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 273.015 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,12 USD. Dieser Kurs wurde am 06.12.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,50 USD. Dieser Wert wurde am 22.06.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 26.07.2023 legte Tilray (ex Aphria) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2023 endete, vor. Tilray (ex Aphria) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,15 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,90 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Tilray (ex Aphria) im vergangenen Quartal 184,19 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tilray (ex Aphria) 169,16 USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 06.10.2023 präsentieren.

In der Tilray (ex Aphria)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,165 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

