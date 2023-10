Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Zuletzt fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 2,01 USD ab.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 2,01 USD. Bei 1,98 USD markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,05 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 2.730.930 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,12 USD erreichte der Titel am 06.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 60,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 1,50 USD fiel das Papier am 22.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 04.10.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,13 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde auf 176,95 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 153,21 USD umgesetzt worden waren.

Die Tilray (ex Aphria)-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.01.2024 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2025 einen Verlust in Höhe von -0,119 USD ausweisen wird.

