Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Abend mit Verlusten
Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,9 Prozent auf 1,24 USD.
Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte um 20:02 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,9 Prozent auf 1,24 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie sank bis auf 1,24 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,28 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.126.534 Tilray (ex Aphria)-Aktien.
Bei einem Wert von 2,31 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 86,29 Prozent hinzugewinnen. Am 24.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,35 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 71,69 Prozent sinken.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 09.10.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 209,50 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 200,04 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,030 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie in den Büchern stehen.
Tilray-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes erstes Quartal mit Rekord-Nettoumsatz
Tilray-Aktie nach Höhenflug unter Druck: Kursrückgang trotz Trump-Optimismus
Kursfeuerwerk trotz HV-Flop: Aktie von Canopy Growth hebt ab - Aurora, Cronos und Tilray ziehen mit
