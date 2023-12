Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Mittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 1,72 EUR nach oben.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:13 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 1,72 EUR. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,74 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,73 EUR. Von der Tilray (ex Aphria)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.136 Stück gehandelt.

Am 13.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,51 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 51,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 21.06.2023 Kursverluste bis auf 1,37 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 25,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Zahlen des am 31.08.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tilray (ex Aphria) am 04.10.2023. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,13 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,49 Prozent auf 176,95 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 153,21 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 08.01.2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2024 einen Verlust in Höhe von -0,204 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

