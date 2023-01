Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) springt am Freitagmittag hoch

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Tilray (ex Aphria) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 11,4 Prozent auf 3,07 EUR. In der Spitze gewann die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 3,07 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 58.713 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Bei 8,10 EUR markierte der Titel am 30.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 62,14 Prozent. Bei 2,40 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 27,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 09.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.11.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,11 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ein EPS von 0,01 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,10 Prozent zurück. Hier wurden 144,14 USD gegenüber 155,15 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Tilray (ex Aphria) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 05.04.2023 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2023 einen Verlust in Höhe von -0,306 USD ausweisen wird.

