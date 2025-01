Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Tilray (ex Aphria)-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 3,7 Prozent auf 1,19 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:49 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,7 Prozent auf 1,19 USD. Bei 1,16 USD markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,20 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.131.624 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,97 USD erreichte der Titel am 05.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 150,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 21.12.2024 Kursverluste bis auf 1,14 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 30.11.2024 abgelaufenen Quartal legte Tilray (ex Aphria) am 10.01.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 210,95 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 193,77 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 15.04.2025 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,151 USD je Aktie in den Tilray (ex Aphria)-Büchern.

