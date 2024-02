Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittag mit angezogener Handbremse

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 1,89 USD an der Tafel.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:35 Uhr bei der Tilray (ex Aphria)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 1,89 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 546 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 06.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 3,40 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 79,89 Prozent wieder erreichen. Am 22.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Am 09.01.2024 hat Tilray (ex Aphria) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,11 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 193,77 USD, während im Vorjahreszeitraum 144,14 USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 03.04.2024 präsentieren.

Tilray (ex Aphria) dürfte Analystenschätzungen zufolge 2027 ein EPS von 0,000 USD je Aktie ausweisen.

