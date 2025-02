Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 0,959 USD zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Tilray (ex Aphria)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 0,959 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,965 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,950 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 359.921 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,965 USD. Dieser Kurs wurde am 05.04.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tilray (ex Aphria)-Aktie 209,338 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,912 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,841 Prozent.

Am 10.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.11.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,07 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 210,95 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 193,77 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Tilray (ex Aphria) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 15.04.2025 vorlegen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,185 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie stehen.

