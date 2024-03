Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gewinnt am Mittwochmittag an Boden

So bewegt sich Tilray (ex Aphria)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 1,54 EUR.

Um 11:54 Uhr wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 1,54 EUR nach oben. Bei 1,56 EUR markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 1,52 EUR. Zuletzt wechselten 30.447 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.09.2023 auf bis zu 3,24 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 110,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 1,37 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 09.01.2024 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,11 USD je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig wurden 193,77 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tilray (ex Aphria) 144,14 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 03.04.2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2025 einen Verlust in Höhe von -0,086 USD je Aktie ausweisen dürften.

