Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Vormittag mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 1,52 EUR.

Mit einem Wert von 1,52 EUR bewegte sich die Tilray (ex Aphria)-Aktie um 09:10 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,54 EUR. Im Tief verlor die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,52 EUR. Bei 1,52 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.552 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 3,24 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tilray (ex Aphria)-Aktie 112,60 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.06.2023 bei 1,37 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 11,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tilray (ex Aphria) 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Tilray (ex Aphria) mit einem Umsatz von insgesamt 193,77 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 144,14 USD erwirtschaftet worden waren, um 34,44 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Tilray (ex Aphria) wird am 03.04.2024 gerechnet.

2025 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,086 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

