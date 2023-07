Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) reagiert am Mittag positiv

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Zuletzt ging es für das Tilray (ex Aphria)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 1,74 USD.

Um 11:50 Uhr stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 1,74 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 8.506 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 06.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,12 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 66,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 1,50 USD fiel das Papier am 22.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 11.04.2023 vor. Tilray (ex Aphria) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,90 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 145,59 USD – eine Minderung von 4,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 151,87 USD eingefahren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Tilray (ex Aphria) wird am 26.07.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Tilray (ex Aphria)-Anleger Experten zufolge am 24.07.2024 werfen.

In der Tilray (ex Aphria)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,222 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie: Tilray will inmitten der Konsolidierung am kanadischen Cannabismarkt HEXO kaufen

Tilray schreibt rote Zahlen - Tilray-Aktie nimmt an der NASDAQ deutlich ab

Ausblick: Tilray (ex Aphria) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse