Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Tilray (ex Aphria) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,3 Prozent auf 1,76 USD.

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 2,3 Prozent auf 1,76 USD zu. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,77 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,73 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 2.750.723 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,12 USD) erklomm das Papier am 06.12.2022. Mit einem Zuwachs von 190,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 1,50 USD erreichte der Anteilsschein am 22.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 14,77 Prozent sinken.

Am 11.04.2023 hat Tilray (ex Aphria) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2023 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,90 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,09 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 145,59 USD – das entspricht einem Minus von 4,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,87 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Tilray (ex Aphria)-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 24.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -2,222 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

