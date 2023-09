Blick auf Tilray (ex Aphria)-Kurs

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittag mit KursVerlusten

13.09.23 12:06 Uhr

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Tilray (ex Aphria) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 2,90 USD abwärts.

Werbung

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste um 11:53 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 2,90 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30.010 Tilray (ex Aphria)-Aktien. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,12 USD. Dieser Kurs wurde am 06.12.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 76,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 22.06.2023 Kursverluste bis auf 1,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 48,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Am 26.07.2023 legte Tilray (ex Aphria) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) -0,90 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,89 Prozent auf 184,19 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 169,16 USD erwirtschaftet worden. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 06.10.2023 erwartet. In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,165 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie stehen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie mit Gewinnmitnahmen nach Rally-Modus: Aussicht auf Neueinstufung von Cannabis in den USA beflügelt Tabak-Gigant Philip Morris plant offenbar Übernahme von Cannabis-Unternehmen Syqe Medical Tilray mit Begrenzung der Verluste im Quartal - Tilray-Aktie an der NASDAQ im Aufwind

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tilray (ex Aphria) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tilray (ex Aphria) Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com