Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 3,1 Prozent auf 2,82 USD ab.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr mit Abschlägen von 3,1 Prozent bei 2,82 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 2,81 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 2,89 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 8.799.366 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 06.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,12 USD an. 81,66 Prozent Plus fehlen der Tilray (ex Aphria)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 22.06.2023 auf bis zu 1,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 46,78 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 26.07.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,15 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,90 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 184,19 USD gegenüber 169,16 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.10.2023 veröffentlicht.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,165 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie stehen.

