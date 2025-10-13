Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Abend mit negativen Vorzeichen

Kurs der Tilray (ex Aphria)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 1,72 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 0,3 Prozent auf 1,72 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,65 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 1,81 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 4.032.573 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,31 USD erreichte der Titel am 10.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 25,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.06.2025 (0,35 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 79,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 09.10.2025 hat Tilray (ex Aphria) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 209,50 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tilray (ex Aphria) 200,04 Mio. USD umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2026 -0,039 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

