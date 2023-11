Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) behauptet sich am Mittag

Tilray (ex Aphria) im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Tilray (ex Aphria)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 1,67 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 1,67 USD. Der Tagesumsatz der Tilray (ex Aphria)-Aktie belief sich zuletzt auf 5.981 Aktien.

Bei einem Wert von 5,12 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2022). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie somit 67,38 Prozent niedriger. Am 22.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 1,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 10,18 Prozent Luft nach unten.

Am 04.10.2023 hat Tilray (ex Aphria) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,13 USD je Aktie eingebüßt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 176,95 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tilray (ex Aphria) einen Umsatz von 153,21 USD eingefahren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Tilray (ex Aphria) wird am 08.01.2024 gerechnet.

2024 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,204 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

