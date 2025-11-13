Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Abend im Bärenmodus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 8,5 Prozent auf 1,13 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 8,5 Prozent auf 1,13 USD ab. Bei 1,13 USD markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,18 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2.585.629 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,31 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 105,33 Prozent Luft nach oben. Am 24.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,35 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 68,80 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 09.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 209,50 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 200,04 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tilray (ex Aphria)-Verlust in Höhe von -0,030 USD je Aktie aus.

