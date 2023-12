Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 1,81 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 11:36 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 1,81 USD. Der Tagesumsatz der Tilray (ex Aphria)-Aktie belief sich zuletzt auf 3.004 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2022 bei 3,72 USD. Gewinne von 105,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 22.06.2023 Kursverluste bis auf 1,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 31.08.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tilray (ex Aphria) am 04.10.2023. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,13 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Tilray (ex Aphria) im vergangenen Quartal 176,95 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tilray (ex Aphria) 153,21 USD umsetzen können.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Tilray (ex Aphria) wird am 08.01.2024 gerechnet.

In der Tilray (ex Aphria)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,204 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

