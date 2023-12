Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 1,76 USD abwärts.

Um 16:08 Uhr fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 1,76 USD ab. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,75 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,80 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.352.261 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Bei einem Wert von 3,72 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2022). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tilray (ex Aphria)-Aktie 111,36 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,50 USD. Dieser Wert wurde am 22.06.2023 erreicht. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 17,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 04.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,13 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 153,21 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 176,95 USD ausgewiesen.

Am 08.01.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,204 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

