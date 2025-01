Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) verbilligt sich am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 1,15 USD abwärts.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,5 Prozent auf 1,15 USD ab. In der Spitze büßte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,15 USD ein. Bei 1,18 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 623.717 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,97 USD erreichte der Titel am 05.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 157,83 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,14 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 10.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.11.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,87 Prozent auf 210,95 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 193,77 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Tilray (ex Aphria)-Bilanz für Q3 2025 wird am 15.04.2025 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2026 einen Verlust in Höhe von -0,082 USD ausweisen wird.

