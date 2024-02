Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 1,81 USD.

Um 12:01 Uhr sprang die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 1,81 USD zu. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 68.929 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 06.09.2023 markierte das Papier bei 3,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 87,85 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 1,50 USD erreichte der Anteilsschein am 22.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 09.01.2024 äußerte sich Tilray (ex Aphria) zu den Kennzahlen des am 30.11.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,11 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite hat Tilray (ex Aphria) im vergangenen Quartal 193,77 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tilray (ex Aphria) 144,14 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 03.04.2024 terminiert.

Das im Jahr 2027 erwartete EPS beläuft sich bei der Tilray (ex Aphria)-Aktie auf 0,000 USD je Aktie.

