Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) präsentiert sich am Nachmittag fester

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 1,78 USD zu. In der Spitze legte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,82 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 1,82 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 4.974.467 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 06.09.2023 markierte das Papier bei 3,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 91,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Bei einem Wert von 1,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2023). Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 18,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 09.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 193,77 USD – ein Plus von 34,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tilray (ex Aphria) 144,14 USD erwirtschaftet hatte.

Die Tilray (ex Aphria)-Bilanz für Q3 2024 wird am 03.04.2024 erwartet.

Im Durchschnitt gehen Experten davon aus, dass Tilray (ex Aphria) ein EPS von 0,000 USD je Aktie ausweisen wird.

