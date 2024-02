Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Vormittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,0 Prozent auf 1,68 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:17 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 1,68 EUR zu. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,69 EUR aus. Bei 1,69 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Tilray (ex Aphria)-Aktie belief sich zuletzt auf 12.327 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.09.2023 bei 3,24 EUR. Gewinne von 92,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.06.2023 bei 1,37 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 18,60 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tilray (ex Aphria) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 09.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,11 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 193,77 USD – ein Plus von 34,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tilray (ex Aphria) 144,14 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 03.04.2024 präsentieren.

Im Durchschnitt gehen Experten davon aus, dass Tilray (ex Aphria) ein EPS von 0,000 USD je Aktie ausweisen wird.

