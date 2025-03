Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Im NASDAQ-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Um 15:52 Uhr wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 0,599 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 0,610 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,590 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 917.232 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,965 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 395,240 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.03.2025 bei 0,578 USD. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 3,635 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 10.01.2025 legte Tilray (ex Aphria) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.11.2024 endete, vor. Tilray (ex Aphria) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,07 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 210,95 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 193,77 Mio. USD in den Büchern standen.

Tilray (ex Aphria) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 15.04.2025 vorlegen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,185 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie stehen.

